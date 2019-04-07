У Великій сімці пригрозили Росії новими санкціями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

G7: Росія втягнута в конфлікт через маріонеток, яких вона підтримує, і несе головну відповідальність Фото: Уніан

«Санкції можуть бути скасовані, якщо РФ дійсно виконає ці зобов'язання, але ми також готові вжити нові обмежувальні заходи», - йдеться у комюніке G7

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) висловили готовність ввести нові санкції проти Росії.

Про це йдеться в підсумковому комюніке засідання голів МЗС G7, які зустрілися у французьких містах Динар і Сен-Мало.

«Ми продовжуємо засуджувати погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові. Висловлюємо надзвичайну стурбованість тривожною ситуацією з безпекою і гуманітарною ситуацією, що зберігається на сході України протягом майже п'яти років», - наголошується в документі.

Водночас керівники МЗС G7 висловили цілковиту підтримку зусиллям учасників «нормандського формату» та Організації з безпеки та співробітництва (ОБСЄ) у пошуку шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми переконані, що єдиний спосіб для досягнення мирного та сталого врегулювання конфлікту полягає у виконанні всіма сторонами всіх своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод з метою відновлення територіальної цілісності України», - заявили глави МЗС Великої сімки.

«Безумовно, Росія втягнута в конфлікт через маріонеток, яких вона підтримує, і несе головну відповідальність. Ми нагадуємо, що тривалість економічних санкцій повністю пов'язана з абсолютним виконанням Росією її зобов'язань Мінськими угодами. Ці санкції можуть бути скасовані, якщо РФ дійсно виконає ці зобов'язання, але ми також готові вжити нові обмежувальні заходи, якщо дії Росії призведуть до цього», - наголошується в комюніке.

Також країни G7 закликала уряд України продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, Німеччина не збирається скасовувати санкції проти РФ.

Зазначимо також, що США готують нові санкції проти Росії.

Джерело: УНІАН