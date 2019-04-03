США готують нові санкції проти Росії



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Під санкції можуть потрапити «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «ВЕБ» і «Россельхозбанк»

Сенатори республіканської і демократичної партій США підготували новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на те, щоб убезпечити країну від втручання РФ у вибори, повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, документ планують внести на розгляд 3 квітня. Новий законопроект передбачає санкції для банківської, оборонної та енергетичної галузей, а також щодо держборгу.

Відповідно до законопроекту, директор національної розвідки США протягом 30 днів після проведення в країні виборів має встановити, чи втручалася Росія або будь-яка інша країна в процес голосування. Якщо це буде доведено, то проти російських компаній можуть бути введені санкції.

Reuters зазначає, що під санкції можуть потрапити «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «ВЕБ» і «Россельхозбанк».

Назви енергетичних компаній, яким загрожують обмеження, агентство не дає. Документ від початку спрямований проти Росії, але, як зазначає Reuters, в ньому згадуються Іран, Китай і Північна Корея, які здатні провести кібератаки.

У березні США ввели санкції проти шести росіян та восьми компаній агресора. У Росії істерично відреагували на нові санкції США та Канади.

Також президент України Петро Порошенко ввів санкції проти 848 росіян та майже 300 компаній, причетних до агресії РФ.

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