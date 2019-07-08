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    У Венесуелі опозиція відновила переговори з владою

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    Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро - У Венесуелі опозиція відновила переговори з владою
    Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро

    Лідер опозиції Гуайдо заявив, що зустріч відбудеться в Барбадосі

    Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема - президента Ніколаса Мадуро.

    Про це Гуайдо написав в Twitter.

    При цьому опозиція наголосила, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

    «Ми ведемо роботу у всіх галузях, які наближають нас до свободи, як в Осло, так і в Міжнародній контактній групі, і в обох випадках наша мета одна: домогтися остаточного врегулювання кризи в нашій країні», - написав Гуайдо.

    Пізніше прес-служба лідера опозиції Венесуели опублікувала заяву, в якій зазначено - зустріч відбудеться в Барбадосі.

    Як повідомлялося, переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, які проходили в Осло наприкінці травня, завершилися без відчутного результату.

    Венесуела Twitter опозиція Хуан Гуайдо
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