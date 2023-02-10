У Вінниці працює ППО

Вибухи, які лунали у Вінниці – це робота ППО

Під час масштабної повітряної тривоги у Вінниці лунали вибухи

Під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Вінниці пролунали вибухи. Там працюють сили ППО. Про це повідомив мер Вінниці Сергія Моргунов.

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«У Вінниці було чути вибухи. Спрацювала ППО. Будьте в укриттях – повітряна тривога триває. Віримо в наші ЗСУ!» – написав Сергій Моргунов.

Тим часом повітряна тривога продовжується, тому усім жителям слід перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».