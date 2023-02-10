В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. Зокрема, у Білорусі піднявся небо літак дального радіолокаційного стеження А50.

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Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.