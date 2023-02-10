У кількох областях превентивні відключення електроенергії

Превентивні відключення світла дозволять уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Додамо, що сьогодні у Київській та Волинській областях мав бути день без відключень.

Нагадаємо, що в Україні станом на 8:46 оголошена масштабна повітряна тривога.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

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Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.