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Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак – речник Одеської ОВА
фото ілюстративне

У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів»

Сьогодні існує висока загроза ворожих ракетних і авіаційних атак, зокрема на Одещині. Про це повідомив речник місцевої обладміністрації Сергій Братчук.

«Відзначається активність ворожої авіації. У Чорному морі – ворожі ракетоносії. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!», – сказав Братчук.

Вночі ЗСУ знищили два дрони на Кіровоградському і Вінницькому напрямках.

За даними керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, росіяни вивела у Чорне море три ракетоносії, один з яких – підводний. Загальний залп – до 20 «Калібрів».

Нагадаємо, що моніторингові канали, що відслідковують рух ворожої авіації, повідомляють про активність тактичної авіації РФ вздовж лінії фронту. У повітрі – декілька бортів Ту-95.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: ракета війна росія окупанти Україна

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