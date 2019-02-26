У В’єтнамі Кім Чен Ин пересів з потяга на автомобіль



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Дональд Трамп прибуде до Ханою в 21:00 за місцевим часом

Лідер КНДР Кім Чен Ин вже перебуває у В’єтнамі, де має відбутися його другий саміт із лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Главу північнокорейської держави зустрічали представники уряду В’єтнаму на прикордонній залізничній станції Донг Данг. Після цього Кім Чен Ин машиною відправився до Ханою. Подорож має тривати до двох годин.

Влада В'єтнаму перекрила для цивільного транспорту автотрасу від станції Донгданг до Ханоя, щоб по ній міг проїхати автокортеж. Колоні з 30 автомобілів потрібно подолати приблизно 170 км до столиці В'єтнаму. Напередодні трасу на всій протяжності перевірили сапери і служби безпеки.

Спостерігачі відзначають подібності із самітом в Сінгапурі: після того, як Кім Чен Ина сів у Mercedes Pullman і автомобіль почав рух, дванадцять співробітників північнокорейської охорони пробігли декілька десятків метрів по обидва боки від лімузина, поки він не набрав швидкість. Крім того, в кортеж входять броньований Maybach, два позашляховики Toyota Land Cruser 200 і деякі інші автомобілі.

Метою другого саміту Кім Чен Ина і Дональда Трампа є розроблення конкретного плану щодо ядерного роззброєння КНДР. Дональд Трамп прибуде до Ханою в 21:00 за місцевим часом.

Речниця президента США Сара Сандерс розповіла, що в середу 27 лютого в вечері відбудуться переговори тет-а-тет між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Після цього відбудеться обід, де лідерів КНДР і США будуть супроводжувати перекладачі і по два гості від кожної сторони. Далі переговори в розширеному складі мають відбутися вже в четвер 28 лютого 2019 року.