У владі не вважають за доцільне міняти назву Московській церкві

Зараз питання перейменування Церкви у єдності з Московським патріархатом на розгляді у Конституційному Суді

Зараз питання перейменування Церкви у єдності з Московським патріархатом на розгляді у Конституційному Суді

Зараз питання перейменування Церкви у єдності з Московським патріархатом на розгляді у Конституційному Суді

Голова Держетнополітики зазначила, що вимога до назви Церкви є проблематичною нормою з погляду міжнародного права

Перейменування УПЦ в єдності з Московським патріархатом може мати негативні наслідки. Таку думку висловила в інтерв’ю «Главкому» голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

«Дуже неправильно всіх людей, які афілійовані з УПЦ в єдності з МП, позиціонувати як ворогів України ‒ це абсолютно не відповідає дійсності. Маргіналізувати певну частину населення за цією ознакою ‒ шлях до штучного конфлікту. Потрібно навпаки ‒ посилювати зв’язки з тією частиною цієї Церкви, яка підтримує незалежність і суверенітет України і яка з повагою ставиться до Конституції України», ‒ сказала вона.

Богдан зазначила, що вимога до назви ‒ це проблематична норма з погляду міжнародного права, адже Україна має низку міжнародних правових зобов’язань.

«Врешті-решт уявімо, що перейменували ‒ і найбільша на сьогодні мережа храмів України зарясніла словами «Москва» чи «Росія». Прибічники перейменування вважають, що такого ніколи не трапиться: що в разі перейменування переважна більшість зразу об’єднаються в єдину помісну українську Церкву. Але можливий і зовсім інший сценарій після того, як віряни, маючи відчуття довіри до свого священника й храму, побачать на табличці не звичне «УПЦ», а афіліацію з Москвою чи Росією. Якщо людина вже має роками сформоване позитивне ставлення до храму, то чи така зміна на табличці сприятиме консолідації українського суспільства? Чи навпаки ‒ викличе сум’яття й посилить зв’язок з державою-агресором?» ‒ запитує голова ДЕСС.

Богдан також нагадала, що зараз питання перейменування Церкви у єдності з Московським патріархатом перебуває на розгляді у Конституційному Суді.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.



