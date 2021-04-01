Московський патріархат йде в наступ. Вимагає «скасувати перейменування церкви Порошенком»

Звернення до Офісу президента підписали понад мільйон прихожах московської церкви

Сьогодні, 1 квітня, віруючі української православної церкви Московського патріархату передадуть Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Про це «Стране» повідомив глава Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Зазначається, що відповідне звернення підписали понад 1 мільйон прихожан церкви. Раніше вони вже звертались до парламенту, уряду та президента, однак не отримали чіткої відповіді.

«Антиконституційні закони, які були прийняті за минулої влади, не тільки не скасовуються, а й ми бачимо велику кількість законодавчих ініціатив, які несуть небезпеку для віруючих УПЦ, і які порушують права всіх віруючих, незалежно від того, до якої конфесії вони себе зараховують», –наголосив Климент.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон № 5309, який, зокрема, передбачає, що релігійна організація, центр якої розташований у країні-агресорі, у своїй назві повинна вказувати повну статутну назву свого релігійного центру

22 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про скасування наказу Мінкульту, відповідно до якого Київська митрополія УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.

Раніше голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря) в інтерв’ю «Главкому» сказав, що станом на кінець лютого 2019 року жодних юридичних підстав змінювати назву Української православної церкви Московського патріархату і перереєстровуватися немає.