Громадян США закликають покинути Росію

Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ

Посольство США в Росії скоротить штат на 75% у зв'язку із забороною на наймання іноземних громадян

Посольство США звернулося до американців, які знаходяться в РФ і термін їх візи закінчується. Громадян Америки закликають покинути країну до 15 червня. Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ (МВС), щоб оформити необхідні документи, повідомили у посольстві.

«Якщо ви є громадянином США, що знаходиться в Росії, і ваша віза минає, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до дедлайну 15 червня, встановленого російським урядом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, посольство США в Росії скоротить штат на 75% у зв'язку із забороною на наймання іноземних громадян. Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг.