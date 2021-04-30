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    Громадян США закликають покинути Росію

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    Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ&nbsp; - Громадян США закликають покинути Росію
    Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ 
    Фото Укрінформ

    Посольство США в Росії скоротить штат на 75% у зв'язку із забороною на наймання іноземних громадян

    Посольство США звернулося до американців, які знаходяться в РФ і термін їх візи закінчується. Громадян Америки закликають покинути країну до 15 червня. Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

    Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ (МВС), щоб оформити необхідні документи, повідомили у посольстві.

    «Якщо ви є громадянином США, що знаходиться в Росії, і ваша віза минає, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до дедлайну 15 червня, встановленого російським урядом», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, посольство США в Росії скоротить штат на 75% у зв'язку із забороною на наймання іноземних громадян. Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг.

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    Теги: МЗС Росія МВС дипломатія США візи документи посольство
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