У ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців
Військово-Морські Сили Збройних Сил України висловили співчуття близьким та рідним загиблих
Стали відомі імена морських піхотинців, які загинули внаслідок обстрілу бойовиків 6 серпня на Донбасі.
Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.
«Внаслідок цинічного порушення режиму тиші та підступного обстрілу в районі виконання завдань військовослужбовці одного з підрозділів морської піхоти старший матрос Шарко О.В., матрос Рак В.М., солдат Шандра С.І., матрос Курдов В.М. отримали поранення, несумісні з життям», - заявили у ВМС.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України висловили співчуття близьким та рідним загиблих.
Як відомо, президент Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, проводить нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, внаслідок якого загинули четверо військових.
Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.
Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.
Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.
Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. Про них розповів командир окремої 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Андрій Ігнатов.