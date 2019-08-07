У ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців



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6 серпня на Донбасі внаслідок обстрілу терористами загинули четверо морських піхотинців

Військово-Морські Сили Збройних Сил України висловили співчуття близьким та рідним загиблих

Стали відомі імена морських піхотинців, які загинули внаслідок обстрілу бойовиків 6 серпня на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

«Внаслідок цинічного порушення режиму тиші та підступного обстрілу в районі виконання завдань військовослужбовці одного з підрозділів морської піхоти старший матрос Шарко О.В., матрос Рак В.М., солдат Шандра С.І., матрос Курдов В.М. отримали поранення, несумісні з життям», - заявили у ВМС.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України висловили співчуття близьким та рідним загиблих.

Як відомо, президент Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, проводить нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, внаслідок якого загинули четверо військових.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. Про них розповів командир окремої 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Андрій Ігнатов.