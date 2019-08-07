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    Зеленський проводить нараду з силовиками через обстріл під Павлополем

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    <p>Зеленський вважає, що обстріл під Павлополем спрямований на&nbsp;підрив переговорного процесу в&nbsp;цілому</p> - Зеленський проводить нараду з силовиками через обстріл під Павлополем

    Зеленський вважає, що обстріл під Павлополем спрямований на підрив переговорного процесу в цілому

    Нарада відбувається в Офісі президента

    Президент Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, проводить нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, внаслідок якого загинули четверо військових.

    Нарада відбувається в Офісі президента.

    На зустрічі присутні начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

    Як відомо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

    Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

    Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. Про них розповів командир окремої 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, полковник Андрій Ігнатов.

    Джерело: ТСН

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