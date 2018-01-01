У в’язницях окупованого Криму залишилось майже 63 тис. одиниць зброї

У в’язницях анексованого півострова було пістолетів — 169 штук

В установах виконання покарань окупованого Криму залишилося 354 одиниці зброї та 62 тис. 555 одиниць боєприпасів до цієї зброї. Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, інформує УНН. «Не вирішеним на сьогодні залишається питання щодо переміщення озброєння та боєприпасів з установ виконання покарань та слідчого



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У в’язницях анексованого півострова було пістолетів — 169 штук

В установах виконання покарань окупованого Криму залишилося 354 одиниці зброї та 62 тис. 555 одиниць боєприпасів до цієї зброї. Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, інформує УНН.

«Не вирішеним на сьогодні залишається питання щодо переміщення озброєння та боєприпасів з установ виконання покарань та слідчого ізолятора АР Крим на материкову частину України», — сказав заступник міністра.

Чернишов уточнив, що у в’язницях півострова було, зокрема, пістолетів (ПМ, ТТ, ПСМ, СПШ) — 169 штук, автоматичної зброї (АК-74, АКС-74, АКС-74У) — 176 шт., гвинтівок, карабінів, рушниць (СВД, КС-23, Форт-500) — 3 шт., навчальних пістолетів (ПМ) — 4 шт., зброї для спортивних цілей (СМ-2, ТОЗ-12) — 2 шт.

Також, за його словами, захоплено й чимало боєприпасів, а саме: для пістолетів — 5 тис. 326 штук, для автоматичної зброї — 45 тис. 797 шт. та для гвинтівок і рушниць — 11 тис. 432 шт.

Крім того, повідомив Чернишов, на окупованому півострові залишилося нерухомого майна установ виконання покарань загальною вартістю 21,9 млн грн та земельних ділянок площею 29,5 га, 49 транспортних засобів тощо.