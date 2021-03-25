У Нідерландах продовжили карантин до кінця квітня

У Нідерландах карантин продовжили ще на місяць

З 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше — о 22:00

У Нідерландах обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу не послаблюватимуть до 20 квітня.

Про це повідомляє видання NOS.

Уряд оголосив, що до 20 квітня послаблень не буде – діятимуть усі запроваджені раніше заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Водночас прем’єр–міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції зауважив, що з 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – о 22:00.

Також влада рекомендувала голландцям не виїжджати за межі країни до 15 травня.

«Поїздки за кордон слід здійснювати тільки в разі крайньої необхідності», – йдеться в повідомленні.

«Ми будемо тримати руку на пульсі. І якщо показники (щодо кількості інфікованих – ред.) будут кращими, через тиждень ми запропонуємо послаблення», – сказав Рютте.

Перший випадок інфікування коронавірусом в Нідерландах був виявлений 27 лютого минулого року. За даними Національного інституту охорони здоров'я і навколишнього середовища, до теперішнього часу коронавірусом в країні заразилися понад 1,2 млн осіб. Понад 16,3 тис. інфікованих померли.

Для запобігання поширенню захворювання з середини грудня 2020 року в країні був введений практично тотальний карантин, а з 23 січня вступила в силу комендантська година. На початку березня заходи були трохи ослаблені: відкрилися початкові і середні школи, була дозволена робота перукарень та салонів краси, при дотриманні суворих умов змогли відкрити двері магазини, які не продають продукти і товари першої необхідності.

Раніше стало відомо, що з 1 лютого в Нідерландах почали впроваджувати експрес–тести, які виявляють коронавірус за диханням людини.