У Нідерландах продовжили карантин до кінця квітня
З 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше — о 22:00
У Нідерландах обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу не послаблюватимуть до 20 квітня.
Про це повідомляє видання NOS.
Уряд оголосив, що до 20 квітня послаблень не буде – діятимуть усі запроваджені раніше заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу.
Водночас прем’єр–міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції зауважив, що з 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – о 22:00.
Також влада рекомендувала голландцям не виїжджати за межі країни до 15 травня.
«Поїздки за кордон слід здійснювати тільки в разі крайньої необхідності», – йдеться в повідомленні.
«Ми будемо тримати руку на пульсі. І якщо показники (щодо кількості інфікованих – ред.) будут кращими, через тиждень ми запропонуємо послаблення», – сказав Рютте.
Перший випадок інфікування коронавірусом в Нідерландах був виявлений 27 лютого минулого року. За даними Національного інституту охорони здоров'я і навколишнього середовища, до теперішнього часу коронавірусом в країні заразилися понад 1,2 млн осіб. Понад 16,3 тис. інфікованих померли.
Раніше стало відомо, що з 1 лютого в Нідерландах почали впроваджувати експрес–тести, які виявляють коронавірус за диханням людини.