  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Нідерландах продовжили карантин до кінця квітня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Нідерландах карантин продовжили ще на місяць - У Нідерландах продовжили карантин до кінця квітня
    У Нідерландах карантин продовжили ще на місяць

    З 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше — о 22:00

    У Нідерландах обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу не послаблюватимуть до 20 квітня.

    Про це повідомляє видання NOS.

    Уряд оголосив, що до 20 квітня послаблень не буде – діятимуть усі запроваджені раніше заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

    Водночас прем’єр–міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції зауважив, що з 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – о 22:00.

    Також влада рекомендувала голландцям не виїжджати за межі країни до 15 травня.

    «Поїздки за кордон слід здійснювати тільки в разі крайньої необхідності», – йдеться в повідомленні.

    «Ми будемо тримати руку на пульсі. І якщо показники (щодо кількості інфікованих – ред.) будут кращими, через тиждень ми запропонуємо послаблення», – сказав Рютте.

    Перший випадок інфікування коронавірусом в Нідерландах був виявлений 27 лютого минулого року. За даними Національного інституту охорони здоров'я і навколишнього середовища, до теперішнього часу коронавірусом в країні заразилися понад 1,2 млн осіб. Понад 16,3 тис. інфікованих померли.

    Для запобігання поширенню захворювання з середини грудня 2020 року в країні був введений практично тотальний карантин, а з 23 січня вступила в силу комендантська година. На початку березня заходи були трохи ослаблені: відкрилися початкові і середні школи, була дозволена робота перукарень та салонів краси, при дотриманні суворих умов змогли відкрити двері магазини, які не продають продукти і товари першої необхідності.

    Раніше стало відомо, що з 1 лютого в Нідерландах почали впроваджувати експрес–тести, які виявляють коронавірус за диханням людини.

    Теги: Нідерланди карантин робота уряд кордон коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies