Академік попередив: якщо не прискорити вакцинацію, нинішні вакцини можуть втратити ефективність

«Якщо коронавірус продовжить змінюватися, нинішні вакцини можуть припинити противірусну дію»

Якщо в деяких варіантах коронавірусу будуть відбуватися мутації, то вакцини, які існують сьогодні, можуть припинити свою противірусну дію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Комісаренко зазначив, що вакцинуватися важливо тому, щоби не захворіти вуханським варіантом коронавірусу. Але якомога швидше потрібно вакцинуватися тому, щоби в Україні зупинити розповсюдження інших варіантів цього вірусу.

«Якщо в них будуть продовжуватимуться відбуватися певні зміни, то вакцини, які існують сьогодні, можуть припинити свою противірусну дію. Сьогодні і Moderna і Pfizer вже намагаються зробити варіанти вакцини, які будуть розпізнавати варіанти мутованих вірусів і продовжують розробки, щоби зробити вакцини ефективними», – розповів Комісаренко.

В Україні вже виявили модифікованого «британського» варіанта коронавірусу, який вирізняється критичними змінами в ділянках, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Комісаренко зазначив, що лікарям потрібно ретельно боротися з ускладненнями цього захворювання.

«Думаю, Інститут молекулярної біології побачив британського мутанта. Але через те, що вони його виділяли в різних людей, вони побачили, що ці віруси трішки відрізняються. Я поки що не бачу причин вважати, що це різні варіанти цього «британського» коронавірусу, якими стали свого часу також бразильський та інші», – розповів Комісаренко.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

Дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність у 100% випадках тяжкого перебігу захворювання. Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною.

Весняна хвиля коронавірусу набагато небезпечніша, аніж осіння. Для весняної хвилі Covid-19 характерний стрімкий розвиток хвороби, значна кількість важких і летальних випадків. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів вчений-біохімік Володимир Галицький.