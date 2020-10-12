У Росії невідомий розстріляв пасажирський автобус: загинуло чотири особи



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Чоловік після розстрілу людей в автобусі втік до лісу

У Росії чотири людини загинули і троє отримали поранення в результаті обстрілу рейсового автобуса під час зупинки. Стрілянину відкрив молодий чоловік, який потім втік з місця злочину. Інцидент стався в місті Бор Нижегородської області.

Про це пишуть російські ЗМІ. Зокрема «КП» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що вогонь відкрив невідомий чоловік.

«В результаті події чотири людини загинули і троє поранені, - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працюють медики. Допомога постраждалим надається прямо на місці.

«Все сталося прямо на зупинці, - поділився очевидець події. - Невідомий чоловік влаштував стрілянину і втік в ліс. Зараз його шукають. При собі у нього був рюкзак і рушниця».

На даний час в місті підняті не тільки співробітники поліції, але і лісники. Разом вони намагаються відшукати нападника в лісі.

«Вогонь відкрив 18-річний хлопець, - розповіли очевидці події. - Він приїхав в гості до своєї бабусі. Кажуть, він спочатку її розстріляв. А потім вибіг на вулицю і почав стріляти по людях. У нього при собі було відразу дві рушниці».

За даними телеканалу Рен ТВ, зловмисником є 40-річний чоловік на ім'я Андрій.

На місце події зараз виїхала слідчо-оперативна група.