  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії невідомий розстріляв пасажирський автобус: загинуло чотири особи

    • Розсилка
    У Росії невідомий розстріляв пасажирський автобус: загинуло чотири особи

    Чоловік після розстрілу людей в автобусі втік до лісу

    У Росії чотири людини загинули і троє отримали поранення в результаті обстрілу рейсового автобуса під час зупинки. Стрілянину відкрив молодий чоловік, який потім втік з місця злочину. Інцидент стався в місті Бор Нижегородської області.

    Про це пишуть російські ЗМІ. Зокрема «КП» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що вогонь відкрив невідомий чоловік.

    «В результаті події чотири людини загинули і троє поранені, - йдеться в повідомленні.

    Зараз на місці події працюють медики. Допомога постраждалим надається прямо на місці.

    «Все сталося прямо на зупинці, - поділився очевидець події. - Невідомий чоловік влаштував стрілянину і втік в ліс. Зараз його шукають. При собі у нього був рюкзак і рушниця».

    На даний час в місті підняті не тільки співробітники поліції, але і лісники. Разом вони намагаються відшукати нападника в лісі.

    «Вогонь відкрив 18-річний хлопець, - розповіли очевидці події. - Він приїхав в гості до своєї бабусі. Кажуть, він спочатку її розстріляв. А потім вибіг на вулицю і почав стріляти по людях. У нього при собі було відразу дві рушниці».

    За даними телеканалу Рен ТВ, зловмисником є 40-річний чоловік на ім'я Андрій.

    На місце події зараз виїхала слідчо-оперативна група.

    Росія обстріл розслідування транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies