  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві підлітки влаштували погром у трамваї: вгамувала лише поліція (відео)

    • Розсилка
    У Києві підлітки влаштували погром у трамваї: вгамувала лише поліція (відео)

    Інцидент стався недалеко від станції метро «Чернігівська»

    У неділю, 11 жовтня, в Києві підлітки влаштували погром у трамваї, накинулися на кондуктора і виламали вікно. 

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив «Київ Оперативний». 

    Вгамувати неадекватних дітей (13-15 років) довелося поліції. На кадрах видно, як правоохоронці затримали злочинців. 

    «З незрозумілих причин діти почали бити кондуктора, далі вибили вікно в трамваї. Заспокоїти «героїв» вдалося тільки поліцейським», - йдеться в повідомленні.

    Інцидент стався недалеко від станції метро «Чернігівська». Підлітки влаштували бійку, в процесі якої вибили скло в трамваї. Обидва спробували втекти, але не судилося.

    «Спробували «стрибнути» і на патрульних, але були моментально і досить жорстко затримані»,- йдеться в повідомленні.

    Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

    Тимчасом у Запоріжжі двоє дівчаток-підлітків використовували міський фонтан для вживання наркотиків. Інцидент стався в центрі Запоріжжя на людному бульварі Шевченка. Дві дівчинки підліткового віку озброїлися пластиковими пляшками і використовували воду у фонтані як «бульбулятор», через який зазвичай курять марихуану.

     

    Київ діти напад поліція транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies