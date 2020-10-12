У Києві підлітки влаштували погром у трамваї: вгамувала лише поліція (відео)



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Інцидент стався недалеко від станції метро «Чернігівська»

У неділю, 11 жовтня, в Києві підлітки влаштували погром у трамваї, накинулися на кондуктора і виламали вікно.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив «Київ Оперативний».

Вгамувати неадекватних дітей (13-15 років) довелося поліції. На кадрах видно, як правоохоронці затримали злочинців.

«З незрозумілих причин діти почали бити кондуктора, далі вибили вікно в трамваї. Заспокоїти «героїв» вдалося тільки поліцейським», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався недалеко від станції метро «Чернігівська». Підлітки влаштували бійку, в процесі якої вибили скло в трамваї. Обидва спробували втекти, але не судилося.

«Спробували «стрибнути» і на патрульних, але були моментально і досить жорстко затримані»,- йдеться в повідомленні.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

Тимчасом у Запоріжжі двоє дівчаток-підлітків використовували міський фонтан для вживання наркотиків. Інцидент стався в центрі Запоріжжя на людному бульварі Шевченка. Дві дівчинки підліткового віку озброїлися пластиковими пляшками і використовували воду у фонтані як «бульбулятор», через який зазвичай курять марихуану.