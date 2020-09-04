Хорватія переходить на євро з 2023 року



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Національний банк Хорватії очікує падіння валового внутрішнього продукту країни на 10% в поточному році

Хорватія відповідає критеріям переходу на євро ще з 2016 року, проте пандемія ускладнила підтримку фіскальних показників, - голова НБУ Хорватії

Хорватія приєднається до країн єврозони з 1 січня 2023 року. Про це заявив глава Національного банку Хорватії Борис Вуйчич, повідомляє Croatiaweek.

«Хоча спалах пандемії Covid-19 завдав важкого удару економіці та державним фінансам Хорватії, ми працюємо над національним планом щодо заміни хорватської куни на євро», - зазначив він.

Вуйчич додав, що Нацбанк тісно співпрацює з урядом над планом, який буде регулювати введення нової валюти.

Він підкреслив, що Хорватія відповідає критеріям переходу на євро ще з 2016 року, проте пандемія ускладнила підтримку фіскальних показників.

Вуйчич також заявив, що державний борг Хорватії значно зросте цього року, однак сильно скоротиться наступного і це не завадить вступу країни в зону євро в січні 2023 року.

Національний банк Хорватії очікує падіння валового внутрішнього продукту країни на 10% в поточному році і зростання на 6% у 2021 році.

«Наступного року ми очікуємо збільшення ВВП на 6%, що дозволить знизити співвідношення державного боргу до ВВП більше, ніж потрібно», - наголосив Вуйчич.

Як повідомлялося, Нацбанк України у вересні залишив облікову ставку на рівні 6%.