У Запоріжжі четверо невідомих в масках напали на активіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад стався по вулиці Героїв 93-ї бригади

У під’їзді будинку на постраждалого напали четверо зловмисників, завдали йому тілесних ушкоджень та вистрілили у ліве стегно

У Запоріжжі поліцейські встановлюють осіб, що скоїли напад на громадського активіста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

«6 березня о 22:52 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» від чоловіка 1952 року народження, який заявив, що по вулиці Героїв 93-ї бригади невідомі напали на нього та побили», - говориться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що у під’їзді будинку на постраждалого напали четверо невідомих в масках, завдали йому тілесних ушкоджень та вистрілили у ліве стегно.

«Чоловік чинив опір нападникам і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку», - зазначили в поліції.

Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу одного з нападників – чоловіка 1994 року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Місцезнаходження ще трьох правопорушників встановлюється.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.