У Запоріжжі четверо невідомих в масках напали на активіста
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Розсилка
У під’їзді будинку на постраждалого напали четверо зловмисників, завдали йому тілесних ушкоджень та вистрілили у ліве стегно
У Запоріжжі поліцейські встановлюють осіб, що скоїли напад на громадського активіста.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.
«6 березня о 22:52 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» від чоловіка 1952 року народження, який заявив, що по вулиці Героїв 93-ї бригади невідомі напали на нього та побили», - говориться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що у під’їзді будинку на постраждалого напали четверо невідомих в масках, завдали йому тілесних ушкоджень та вистрілили у ліве стегно.
«Чоловік чинив опір нападникам і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку», - зазначили в поліції.
Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу одного з нападників – чоловіка 1994 року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Місцезнаходження ще трьох правопорушників встановлюється.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.