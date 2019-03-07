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    У Запоріжжі четверо невідомих в масках напали на активіста

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    Напад стався&nbsp;<span>по вулиці Героїв 93-ї бригади</span> - У Запоріжжі четверо невідомих в масках напали на активіста
    Напад стався по вулиці Героїв 93-ї бригади

    У під’їзді будинку на постраждалого напали четверо зловмисників, завдали йому тілесних ушкоджень та вистрілили у ліве стегно

    У Запоріжжі поліцейські встановлюють осіб, що скоїли напад на громадського активіста.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

    «6 березня о 22:52 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби «102» від чоловіка 1952 року народження, який заявив, що по вулиці Героїв 93-ї бригади невідомі напали на нього та побили», - говориться у повідомленні.

    Поліцейські встановили, що у під’їзді будинку на постраждалого напали четверо невідомих в масках, завдали йому тілесних ушкоджень та вистрілили у ліве стегно.

    «Чоловік чинив опір нападникам і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку», - зазначили в поліції.

    Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу одного з нападників – чоловіка 1994 року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Місцезнаходження ще трьох правопорушників встановлюється.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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