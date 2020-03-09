Президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус



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71-річний Марселу Ребелу ді Соуза відбуватиме карантин у своїй резиденції

Раніше президентський палац відвідали учні школи, в якій був виявлений випадок зараження коронавірусом

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза скасував всі свої робочі заходи та відправився на два тижні на карантин через спалах коронавіруса.

Про це йдеться на офіційному сайті президента Португалії.

Зазначається, що Марселу Ребелу ді Соуза відбуватиме карантин у своїй резиденції. 71-річний глава держави не має ознак хвороби.

Однак, раніше президентський палац відвідали учні школи, в якій був виявлений випадок зараження коронавірусом. Хоча, ні заражений учень, ні його однокласники резиденцію не відвідували.

За станом його здоров'я будуть спостерігати лікарі в резиденції.

За останніми даними, у Португалії зафіксовано 25 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

До слова, Ізраїль має намір відправляти на 14-денний карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Такі заходи пов'язані з поширенням коронавірусу.

В Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Як відомо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.