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    Кримінал

    У Львові чоловік зарізав матір з донькою

    • Розсилка
    У Львові чоловік зарізав матір з донькою

    47-річного львів’янину загрожує довічне ув’язнення

    У Львові 47-річний місцевий житель зарізав двох жінок віком 57 та 36 років у їхній квартирі. Про це повідомляє пресслужба полції області.

    Як зазначається, у суботу, 7 березня, в одній з квартир на вулиці Антоновича правоохоронці виявили тіла двох жінок, які загинули насильницькою смертю. Зокрема, на тілах загиблих було зафіксовано численні колото-різані рани. Пізніше з’ясувалося, що загиблими виявилися мешканки квартири матір та донька.

    «Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали сусідів та знайомих жертв, а також переглянули камери відеоспостереження. Вже за кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний львів’янин. Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід», – зазначив полковник поліції Тарас Сабанюк. 

    У результаті цього слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, біля водойми у Києві виявили жахливу знахідку.

    Як повідомлялося, на Оболоні застілля закінчилося кривавим побоїщем.

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