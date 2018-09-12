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    У Запоріжжі на мосту після ДТП утворилася величезна дірка

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    У Запоріжжі на мосту після ДТП утворилася величезна дірка

    Поліцейські Запоріжжя покарали водія автобуса за дірку на мосту

    У Запоріжжі міст Преображенського почав стрімко руйнуватися. Як пишуть місцеві ЗМІ, зранку там сталася ДТП, після чого асфальтове і бетонне покриття почало кришитися.

    Як повідомило видання Inform.zp.ua з посиланням на дані правоохоронців, поліцейські покарали водія автобуса, який намагався об'їхати ДТП і утворив дірку на мосту Преображенського.

    Як зазначається, на мосту Преображенського о 7-ій ранку середи зіткнулися дві автівки «ВАЗ 21140» та «ВАЗ 21063», що рухались назустріч один одному. 

    В результаті лобового зіткнення ніхто не постраждав, натомість водій «ВАЗ 21063» - зник з місця аварії, його автомобіль евакуювали.

    Тим часом водій маршрутного автобусу, намагаючись об'їхати ДТП, повернув ліворуч на тротуар, в результаті чого і утворилася дірка на мосту.

    Патрульні поліцейські на водія автобуса за порушення ПДР склали протокол за ч. 1. ст 139 КУпАП (пошкодження автодоріг і створення перешкод для дорожнього пересування).

    Запорізькі комунальники вже латають наскрізну дірку, яка утворилася в результаті ДТП. Громадські активісти, в свою чергу, обіцяють ініціювати звернення до Кабінету міністрів України з вимогою вплинути на ситуацію із запорізькими мостами, яким більше 60 років.

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