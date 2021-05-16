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    У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю

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    Жінка прийшла до лікарні провідати родича - У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю
    Жінка прийшла до лікарні провідати родича
    Фото: zor.gov.ua

    Щоб витягти стареньку, довелося викликати рятувальників

    У Запоріжжі на подвір’ї обласної лікарні літня жінка провалилася під тротуарну плитку. Про це повідомляє місцеве видання Zабор.

    «16 травня, близько 13:00, біля Запорізької обласної клінічної лікарні, за адресою: Оріхівське шосе, 10 на тротуарі під плитку провалилася пенсіонерка. Сталося це прямо біля входу в лікарню», – ідеться у повідомленні.

    За словами потерпілої, вона прийшла до лікувального закладу відвідати родича.

    Щоб допомогти жінці вибратися із пастки, на місце події довелося викликати рятувальників.

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    У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю
    У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю
    У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю
    У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю
    Фото: zabor.zp.ua

    Раніше, у п’ятницю, 14 травня, в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб (24 пацієнтів, з яких шість лежачих, та 12 співробітників).

    За даними ДСНС, пожежу було ліквідовано, загиблих й постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

    Також будівлю дитячої поліклініки в Борисполі, що на вулиці Гоголя 2, виставили на продаж.

    Крім того, Київська міська державна адміністрація реалізує комплексну програму з максимально швидкого перевезення хворих до медичних закладів.

    Теги: Запоріжжя ДСНС лікарня жінка
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