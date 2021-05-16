У Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю

Щоб витягти стареньку, довелося викликати рятувальників

У Запоріжжі на подвір’ї обласної лікарні літня жінка провалилася під тротуарну плитку. Про це повідомляє місцеве видання Zабор.

«16 травня, близько 13:00, біля Запорізької обласної клінічної лікарні, за адресою: Оріхівське шосе, 10 на тротуарі під плитку провалилася пенсіонерка. Сталося це прямо біля входу в лікарню», – ідеться у повідомленні.

За словами потерпілої, вона прийшла до лікувального закладу відвідати родича.

Щоб допомогти жінці вибратися із пастки, на місце події довелося викликати рятувальників.

Раніше, у п’ятницю, 14 травня, в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб (24 пацієнтів, з яких шість лежачих, та 12 співробітників).

За даними ДСНС, пожежу було ліквідовано, загиблих й постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Також будівлю дитячої поліклініки в Борисполі, що на вулиці Гоголя 2, виставили на продаж.

Крім того, Київська міська державна адміністрація реалізує комплексну програму з максимально швидкого перевезення хворих до медичних закладів.