У Запоріжжі вандали залили «кров’ю» афіші фільму про Петлюру



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Афіші пошкодили на будівлях кінотеатрів імені Довженка та імені Маяковського

У Запоріжжі невідомі закидали червоною фарбою афіші з анонсом кінопрем’єри «Таємний щоденник Симона Петлюри», що були розміщені на будівлях місцевих кінотеатрів імені Довженка та імені Маяковського.

Інцидент стався вранці 6 вересня.

«О 10:04 це трапилось. Підбігли двоє хлопців, вилили дві банки фарби. Наші працівники за ними побігли – не догнали. Поліція одразу приїхала, зафіксували», – розповіла директор кінотеатру імені Довженка Марина Кудерчук.

Керівництво кінотеатру повідомило, що побоюється повторного нападу та можливості пошкодження кіноекрану, тому розпочали переговори з дистриб’ютором щодо заміни кінострічки «Таємний щоденник Симона Петлюри» на іншу в прокаті.

При цьому стрічка «Таємний щоденник Симона Петлюри» наразі є у розкладі сеансів кінотеатру імені Маяковського, також тут можливо придбати квітки на її показ.

Поліція проводить перевірку щодо обох випадків. Після її закінчення інцидентам буде надано відповідну юридичну кваліфікацію, повідомили правоохоронці.

Як відомо, 6 вересня по Україні стартував кінопоказ стрічки «Таємний щоденник Симона Петлюри». Фільм розповідає про останні роки життя у паризькій еміграції головного отамана військ Української Народної Республіки і голови Директорії УНР.

«Таємний щоденник Симона Петлюри» став переможцем восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно, отримавши фінансування з держбюджету у розмірі 23,6 мільйона гривень.

Джерело: Радіо Свобода