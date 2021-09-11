У Запоріжжі водій автобуса травмував 82-річного пасажира

Фірма-перевізник звільнила водія з займаної посади

У Запоріжжі водій мікроавтобуса виштовхував 82-річного дідуся з транспорту. Він вдарив його ногою у живіт, а також завдав удари по обличчю. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області.

Що відомо про інцидент

Небайдужі громадяни 10 вересня повідомили до поліції про те, що водій маршрутного таксі, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вулиці Чумаченка, побив літнього чоловіка.

Правоохоронці з'ясували, що водій 1976 року народження, намагаючись виштовхнути 82-річного дідуся з салону мікроавтобусу травмував пенсіонера.

Згодом у соціальній мережі з’явилось відео, на якому видно як водій маршрутного автобуса спочатку ударив людину похилого віку ногою в живіт, а потім дверима вдарив пенсіонера по обличчю.

Як можуть покарати водія мікроавтобуса

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація буде надана після проходження потерпілим судово-медичної експертизи.

Санкція за статтею передбачає:

штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

громадські роботи на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин,

виправні роботи на строк до одного року,

арешт на строк до шести місяців,

обмеження волі на строк до двох років.

При цьому співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції зв’язались з представниками фірми-перевізника щодо дисциплінарного покарання свого працівника. 10 вересня фірма-перевізник звільнила вказаного водія з займаної посади.

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