Автомобіль Tesla побив швидкісний рекорд

Новий електрокар американської компанії проїхав відстань 20,76 км за сім хвилин і 30,9 секунди

Tesla Model S Plaid встановив рекорд швидкості серед серійних електрокарів на трасі «Нюрбургринг», повідомляє видання The Verge.

Новий електрокар американської компанії проїхав відстань 20,76 км рекордно швидко. Автомобіль Tesla, керований автогонщиком, побив рекорд, встановлений в 2019 році Porsche Taycan, на 12 секунд.

Новий швидкісний рекорд Автор: Нюрбургрінг

За словами глави компанії Ілона Маска, в заїзді брав участь електрокар з заводу, який не має ніяких модифікацій. Однак в майбутньому Маск пообіцяв випуск зарядженої версії Tesla Model S Plaid, що відрізняється наявністю поліпшеної аеродинаміки, карбонових гальм і гусеничних шин.

«Автовиробники люблять хвалитися, траса «Нюрбургринг» – одне з головних полів битв», – наводить видання слова автоексперта Шона О'кейна, сказані ним після тріумфу Porsche Taycan.

«Нюрбургринг» – знаменита гоночна траса, що знаходиться поруч з німецьким селищем Нюрбург. Траса функціонує з 1927 року, на ній проводять гонки «Формули-1», FIA WEC та інших кільцевих серій автоспорту.

Model S Plaid є найшвидшим електрокаром в лінійці Tesla. Представлений в червні автомобіль може розігнатися до 100 км/год за дві секунди. Машина проїжджає на одному заряді майже 650 кілометрів, її максимальна швидкість – 320 км/год.

Нагадаємо, засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль – Model S Plaid Plus.

У межах презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та нових розважальних функціх.

При цьому найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше були застосовані ротори з вуглецевими втулками.

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