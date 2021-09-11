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    На Львівщині батько машиною розчавив власну дворічну дитину

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    Водій автомобіля затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід - На Львівщині батько машиною розчавив власну дворічну дитину

    Водій автомобіля затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

    Фото пресслужби поліції Львівської області

    Водій автомобіля рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку

    У Яворівському районі Львівської області чоловік на власному подвір’ї скоїв наїзд на свою дворічну доньку, дитина померла. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

    Трагедія сталася 10 вересня близько 21:15 в одному з сіл Яворівського району.

    Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель», 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла.

    За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.

    Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

    Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

    Нагадаємо, під Чернівцями автомобіль наїхав на коня, у результаті чого з’їхав у кювет. Водій перебуває в реанімації. Пасажир автівки загинув.

    Як повідомлялося, 11 вересня киянин на викраденому позашляховику влаштував епічні перегони з поліцією.

    Теги: трагедія суд Львівщина водій автомобіль розслідування чоловік
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    На Львівщині батько машиною розчавив власну дворічну дитину