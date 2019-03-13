У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів



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Мор стався біля полів, засіяних рапсом

Мисливці підозрюють, що причиною загибелі стали отрутохімікати аграріїв

В Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин, повідомляє «Інтерфакс».

Сотні трупів граків, фазанів, куріпок, гав, «червонокнижних» хижаків - канюк мохноногих і канюк звичайних були знайдені 7 березня місцевими мисливцями біля поля з ріпаком в районі села Лиманське. Пізніше з'ясувалося, що і в інших місцевостях району також масово гинуть птахи, а також тварини - лисиці та собаки.

Мисливці припускають, що тваринний світ району постраждав у тому числі від зерна зеленого кольору, яке аграрії застосовують для боротьби з гризунами, яке виявлено у місцях масової гибелі птахів.

Поліцейський патруль Кирилівського підвідділу Мелітопольського відділу поліції зафіксував факт загибелі птахів і тварин. Ведеться слідство. Акимівська ветеринарна служба також проводить власне розслідування інциденту.

Мисливці Якимівського району повідомили, що подібні випадки відбуваються в районі не вперше, і заявили місцевій владі, що стурбовані безконтрольним використанням отрутохімікатів аграріями, що загрожує життю не лише тварин, але й людей.