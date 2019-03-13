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    У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів

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    <span>Мор стався біля полів, засіяних рапсом</span> - У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів
    Мор стався біля полів, засіяних рапсом

    Мисливці підозрюють, що причиною загибелі стали отрутохімікати аграріїв

    В Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин, повідомляє «Інтерфакс». 

    Сотні трупів граків, фазанів, куріпок, гав, «червонокнижних» хижаків - канюк мохноногих і канюк звичайних були знайдені 7 березня місцевими мисливцями біля поля з ріпаком в районі села Лиманське. Пізніше з'ясувалося, що і в інших місцевостях району також масово гинуть птахи, а також тварини - лисиці та собаки.

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    Мисливці припускають, що тваринний світ району постраждав у тому числі від зерна зеленого кольору, яке аграрії застосовують для боротьби з гризунами, яке виявлено у місцях масової гибелі птахів.

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    У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів
    У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів
    У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів
    У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів
    У Запорізькій області розслідують масову загибель тварин і птахів

    Поліцейський патруль Кирилівського підвідділу Мелітопольського відділу поліції зафіксував факт загибелі птахів і тварин. Ведеться слідство. Акимівська ветеринарна служба також проводить власне розслідування інциденту.

    Мисливці Якимівського району повідомили, що подібні випадки відбуваються в районі не вперше, і заявили місцевій владі, що стурбовані безконтрольним використанням отрутохімікатів аграріями, що загрожує життю не лише тварин, але й людей.

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