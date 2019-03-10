Україна поставила новий рекорд з експорту яблук



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У лютому українські садівники наростили експорт яблук на 36% по відношенню до січня

Україна відновила рекордні показники експорту яблук в лютому 2019 року. Про це інформує EastFruit з посиланням на дані офіційної статистики міжнародної торгівлі.

«Не дивлячись на те, що лютий є найкоротшим місяцем в році, українські садівники змогли наростити експорт яблук на 36% по відношенню до січня 2019 року і продати на зовнішні ринки рівно в два рази більше яблук, ніж в лютому минулого року», - йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг експорту яблук з України за лютий 2019 року досяг 11,1 тис. тонни і став новим історичним рекордом помісячного експорту яблук з країни. Попередній рекорд протримався всього один місяць - в січні цього року було експортовано 8,2 тис. тонни яблука, що також було рекордним обсягом на той час.

«З початку сезону експорт яблук з України вже досяг 36,8 тис. тонн, що перевищувало обсяги експорту яблука в минулому сезоні вже на 43%. І я не буду здивований, якщо в березні обсяг експорту яблука знову виявиться рекордним», - вважає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Експерт відзначив, що українські садівники мають намір просувати експорт яблук до ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Оману, Іраку та інших країн Близького Сходу. За його словами, продуктивні контакти вже є.

Фахівці Української плодоовочевої асоціації відзначають, що надлишок яблука в країні набагато перевищує поточні обсяги експортних відвантажень і потреби внутрішнього ринку. Саме цим фахівці і пояснюють зниження цін на яблуко в Україні в лютому 2019 року. При цьому, на їхню думку, темпи падіння цін на яблука в березні можуть збільшитися, що буде ще більше стимулювати експорт.

Позитивним же моментом від зниження цін на яблуко буде активізація внутрішнього попиту, тому що споживачі починають помічати істотну різницю в цінах на яблуко і на імпортні банани, апельсини, мандарини, столовий виноград і іншу екзотику. Якщо найдешевші банани в роздрібних мережах супермаркетів України в даний момент продаються по 35 грн/кг ($1,3 долара за кг), то найдешевші яблука можна купити дешевше 8 грн/кг ($0,3 долара за кг).