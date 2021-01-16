У Зеленського найняли підозрілого лобіста у США – розслідування

Лобістом, який покращуватиме іміджу українського президента за океаном, став Олександр Гавришук

У США лобістом Зеленського, якого найняли для «покращення іміджу», став співробітник Державної судової охорони України. Про це йдеться в розслідуванні Watchdogs.

Документи про надання послуг зареєстрували в останній день року – це офіційно підтверджується даними уряду США.

Як свідчать документи, лобістом, який має допомагати Зеленському у покращенні іміджу за океаном, став Олександр Гавришук. Він отримав юридичну освіту в Одеській академії, служив у батальйоні «Донбас». Зараз Гавришук працює заступником голови Державної судової охорони України, тобто український держслужбовець одночасно є лобістом Зеленського у США.

Журналісти з‘ясували, що Олександр Гавришук неодноразово намагався отримати керівну посаду, зокрема, у Мінсоцполітики, Мінрегіонбуді, Мініфраструктури, Мінкульті, МЗС та Секретаріаті Кабінету міністрів. Врешті-решт він таки став заступником керівника новоствореної служби судової охорони у 2019 році.

З «лобістом» Гавришуком, який живе у Києві, а не у США, журналісти змогли поспілкуватись. Він переконує, що побіжно знайомий з засновниками американської компанії і що його внесли в офіційні документи без його відома.

Однак спеціалізоване американське видання «Форін Лоббі» оприлюднило матеріал, де зазначило, що саме Олександр Гавришук є одним із співвласників компанії «Вест Кепітал Інк». В офіційному електронному листі, який є в розпорядженні журналістів, зазначено, що Гавришук є власником 25% акцій «Вест Кепітал Інк».

«Ми отримали від нашого американського колеги копію ось такого дуже цікавого електронного листа. Тут сама компанія «Вест Кепітал Інк» стверджує, що Гавришук є власником двадцяти п’яти відсотків акцій компанії. Це офіційний імейл компанії, і в Америці такий документ має юридичну силу. А ще зверніть увагу на ім’я автора листа в заголовку – Олександр Гавришук. Здається, він геть заплутався у своїх показах», – резюмують журналісти.

Також у «Форін Лоббі» повідомили, що після появи публікації про Гавришука їм у редакцію телефонував невідомий чоловік із «поганою англійською» і вимагав зняти це прізвище з публікації. Утім, американські журналісти не стали вносити зміни у текст.

Для чого насправді Зеленському знадобився такий підозрілий лобіст і чи не фігурують тут «тіньові» кошти – наразі залишається під питанням. Однак це вже не перший скандал, пов‘язаний із лобістами для Зеленського у США, зазначають журналісти.

Автори Watchdogs нагадали, що у 2019 році «Голос Америки» писав про те, як команда Зеленського наймала американських лобістів під час президентських виборів, тоді у Зеленського активно заперечували співпрацю з лобістами, а вказана в документах адреса офісу, так званого лобіста у Києві виявилася фейковою.