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    Думки вголос

    Команда Зеленського та п'ята колона Бойка і Медведчука постійно атакують Закон про мову

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Команда Зеленського та п'ята колона Бойка і Медведчука постійно атакують Закон про мову

    Панове Слуги і «господа» з ОПЗЖ: шануйте українську, а не атакуйте!

    Відсьогодні, згідно із Законом про мову, мовою сфери обслуговування офіційно стає українська. У сфері, де досі прийнято демонстративно нехтувати правами україномовних. То ж це ще один вагомий крок до посилення ролі і значення державної мови, запрограмований нашою командою. Та не слухайте тих, хто намагається із цього природного для незалежної держави кроку зробити вселенську драму.

    В Україні україномовна людина має право спілкуватися українською. А російськомовна – російською. І нічого їй за це не буде. Усе інше – маніпуляції. Адже за проханням чи на вимогу клієнта надавати послуги іншою мовою, у тому числі російською, не забороняється. Так, перше слово – українське, а далі мову вибирає споживач. Клієнт завжди правий. І закон цілком ліберальний.

    Попередження та штраф у разі повторного порушення чекають не на споживачів, а надавачів послуг – службовців та працівників, які вперто відмовляються обслуговати українською громадян, які, маючи на своїй стороні закон, прагнуть спілкуватися українською.

    Так само ніхто не зазіхає на право українців обирати мову побутового спілкування. Наприклад, в моїй родині говорять і українською, і англійською, і російською. Не секрет, що і я сам українську опанував уже в дорослому віці.

    Переконаний, що прийняття Закону про мову стало одним із найбільших позитивних досягнень 2014-19 року. Ми ухвалили закон, який цілком відповідає європейським стандартам та покликаний захистити українську мову, не утискаючи інші мови.

    Натомість частина команди Зеленського разом з п’ятою колоною у вигляді ОПЗЖ Бойка-Медведчука постійно намагаються атакувати Закон про мову. Ми вже відбили кілька атак. Цього разу вони просувають законопроект №4528, який дозволить порушувати Закон про мову абсолютно безкарно.

    Перше у цьому році пленарне засідання парламенту призначене на 26 січня. Європейська Солідарність готова знову й знову захищати нашу мову. Панове Слуги і «господа» з ОПЗЖ: шануйте українську, а не атакуйте!
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    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українська мова Володимир Зеленський Опозиційна платформа — За життя
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