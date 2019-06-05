У Зеленського пояснили, чому частина його промови є плагіатом виступу Порошенка



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Промову для Зеленського готували працівники МЗС України

В Адміністрації Президента заявили, що хтось з працівників Міністерства закордонних справ навмисно зробив частину промови Президента Володимира Зеленського ідентичною з промовою екс-президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє пресслужба АП.

Нагадаємо, під час візиту в Брюссель Володимир Зеленський повторив слова Петра Порошенка, сказані п’ятим президентом 18 травня.

Прессекретар Порошенка Святослав Цеголко назвав цю ситуацію «банальним плагіатом».

«Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії «Європейська солідарність». Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера», - написав Цеголко.

У пресслужбі Зеленського назвали таку ситуацію диверсією.

«Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка», — йдеться у заяві.

Наголошується, що в разі підтвердження інформації про те, що хтось з посадовців МЗС співпрацює з Порошенком, «будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки».

«Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка», — йдеться у повідомленні.

Службове розслідування ініціював заступник глави АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко.

В адміністрації водночас наголосили, що зміст та порядок денний переговорів Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками АП, тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Президент обговорював «з європейськими партнерами та друзями України».