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    У Зеленського пояснили, чому частина його промови є плагіатом виступу Порошенка

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    У Зеленського пояснили, чому частина його промови є плагіатом виступу Порошенка

    Промову для Зеленського готували працівники МЗС України

    В Адміністрації Президента заявили, що хтось з працівників Міністерства закордонних справ навмисно зробив частину промови Президента Володимира Зеленського ідентичною з промовою екс-президента Петра Порошенка.

    Про це повідомляє пресслужба АП.

    Нагадаємо, під час візиту в Брюссель Володимир Зеленський повторив слова Петра Порошенка, сказані п’ятим президентом 18 травня.

    Прессекретар Порошенка Святослав Цеголко назвав цю ситуацію «банальним плагіатом».

    «Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії «Європейська солідарність». Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера», - написав Цеголко.

    У пресслужбі Зеленського назвали таку ситуацію диверсією.

    «Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка», — йдеться у заяві.

    Наголошується, що в разі підтвердження інформації про те, що хтось з посадовців МЗС співпрацює з Порошенком, «будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки».

    «Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка», — йдеться у повідомленні.

    Службове розслідування ініціював заступник глави АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко.

    В адміністрації водночас наголосили, що зміст та порядок денний переговорів Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками АП, тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Президент обговорював «з європейськими партнерами та друзями України».

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