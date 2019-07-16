У Зеленського сподіваються на звільнення моряків з російського полону «найближчим часом»



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Полонені українські моряки

«З нашою переговорною командою ми постійно у контакті й усвідомлюємо, які є шанси повернути наших хлопців назад найближчим часом», – заявив заступник керівника Офісу президента

Заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко сподівається, що незаконно утримувані Росією українські моряки будуть звільнені та повернуться додому найближчим часом.

Про це він сказав під час брифінгу 16 липня.

«Я сподіваюся, що невдовзі моряки будуть звільнені. Не можу вам розповідати деталі переговорів, але повірте – з нашою переговорною командою ми постійно у контакті й усвідомлюємо, які є шанси повернути наших хлопців назад найближчим часом», – заявив Пристайко, якого цитує пресслужба президента.

Він додав, що Російська Федерація досі не виконала рішення Міжнародного трибуналу.

«У Росії був чудовий шанс це зробити і тим самим зберегти обличчя. З історії ми пам’ятаємо, що це не перший випадок, коли РФ не виконувала рішення Трибуналу демонстративно, а потім виконувала їх – так само демонстративно», – сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.