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    У Зеленського вирішили перейменувати Генпрокуратуру, - ЗМІ

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    У Зеленського вирішили перейменувати Генпрокуратуру, - ЗМІ

    Також планується ліквідація військової прокуратури з її нинішніми повноваженнями

    Партія с планує реформувати Генеральну прокуратуру в Офіс Генпрокурора.

    Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на свої джерела.

    У свою чергу, регіональні осередки прокуратури будуть перейменовані в офіси регіональних прокурорів, а місцеві – в окружні прокуратури. За словами співрозмовників в Офісі президента, це спричинить «чистку» всіх кадрів.

    У рамках реформи прокуратури також планується ліквідація органів прокурорського самоврядування – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів, які були створені за вимогами міжнародних експертів.

    КДКП і Рада прокурорів займаються кадровими питаннями, якими раніше займалися керівники Генпрокуратури або регіональних прокуратур, а також залученням прокурорів до дисциплінарної відповідальності (аж до рекомендації звільнити їх).

    Також планується ліквідація військової прокуратури з її нинішніми повноваженнями.

    «А це, за словами джерела LB.ua разом з ратифікацією Римського статуту, про намір чого вже було заявлено, може призвести до закриття кримінальних справ проти Російської Федерації та породити загрозу кримінального переслідування українських військовослужбовців«, - наголошується в повідомленні.

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