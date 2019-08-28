У Зеленського вирішили перейменувати Генпрокуратуру, - ЗМІ



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Також планується ліквідація військової прокуратури з її нинішніми повноваженнями

Партія с планує реформувати Генеральну прокуратуру в Офіс Генпрокурора.

Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на свої джерела.

У свою чергу, регіональні осередки прокуратури будуть перейменовані в офіси регіональних прокурорів, а місцеві – в окружні прокуратури. За словами співрозмовників в Офісі президента, це спричинить «чистку» всіх кадрів.

У рамках реформи прокуратури також планується ліквідація органів прокурорського самоврядування – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів, які були створені за вимогами міжнародних експертів.

КДКП і Рада прокурорів займаються кадровими питаннями, якими раніше займалися керівники Генпрокуратури або регіональних прокуратур, а також залученням прокурорів до дисциплінарної відповідальності (аж до рекомендації звільнити їх).

Також планується ліквідація військової прокуратури з її нинішніми повноваженнями.

«А це, за словами джерела LB.ua разом з ратифікацією Римського статуту, про намір чого вже було заявлено, може призвести до закриття кримінальних справ проти Російської Федерації та породити загрозу кримінального переслідування українських військовослужбовців«, - наголошується в повідомленні.