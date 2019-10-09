У Житомирі через суд вимагають закриття норкової ферми



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Селяни та активісти впевнені, що норкова ферма забруднює навколишнє середовище, здійснюючи свою діяльність без відповідних дозволів

У Житомирі через суд добиваються закриття хутрової ферми у селі Сінгури Житомирського району.

Так, на засідання Житомирського окружного адміністративного суду прийшли юристи, представники ферми, а також екологи, правозахисники громадських організацій та селяни, чиї землі межують з норковою фермою.

Селяни та активісти впевнені, що норкова ферма забруднює навколишнє середовище, здійснюючи свою діяльність без відповідних дозволів.

До суду з позовом звернулася Державна екологічна інспекція Поліського округу. Екологи також переконані, що робота ферми шкодить довкіллю.

Своєю чергою, іноземний власник ферми, який відкрив її після заборони хутрового виробництва у його країні, заперечує шкоду.

Нагадаємо, на початку квітня у місті Раден закрили останню в Німеччині хутрову ферму, на якій донедавна було близько 4 тисяч норок.