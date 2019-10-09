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    У Житомирі через суд вимагають закриття норкової ферми

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    У Житомирі через суд вимагають закриття норкової ферми

    Селяни та активісти впевнені, що норкова ферма забруднює навколишнє середовище, здійснюючи свою діяльність без відповідних дозволів

    У Житомирі через суд добиваються закриття хутрової ферми у селі Сінгури Житомирського району.

    Так, на засідання Житомирського окружного адміністративного суду прийшли юристи, представники ферми, а також екологи, правозахисники громадських організацій та селяни, чиї землі межують з норковою фермою.

    Селяни та активісти впевнені, що норкова ферма забруднює навколишнє середовище, здійснюючи свою діяльність без відповідних дозволів.

    До суду з позовом звернулася Державна екологічна інспекція Поліського округу. Екологи також переконані, що робота ферми шкодить довкіллю.

    Своєю чергою, іноземний власник ферми, який відкрив її після заборони хутрового виробництва у його країні, заперечує шкоду.

    Нагадаємо, на початку квітня у місті Раден закрили останню в Німеччині хутрову ферму, на якій донедавна було близько 4 тисяч норок.

    правозахисники Житомир активісти тварини інспекція
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