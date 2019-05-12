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    У Житомирі встановили танцювальний рекорд до Дня матері

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    У Житомирі встановили танцювальний рекорд до Дня матері

    Учасниками рекорду стали 125 матусь та їхні діти

    На пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі 125 матусь разом із дітьми встановили всеукраїнський танцювальний рекорд до Дня матері.

    Про це повідомляє Житомирська ОДА.

    «Напередодні Дня матері у Житомирі встановили всеукраїнський танцювальний рекорд «Танцюю з мамою». Учасниками рекорду стали 125 матусь та їхні діти, які відтворили рухи спеціально створеної танцювальної композиції», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що між учасниками заходу розіграли подарунки від спонсорів, а саме сертифікати на фотосесію, абонемент у спортивний комплекс, салон краси та подарунковий сертифікат у дитячий магазин.

    Окрім танцювального дійства, на учасників свята чекало містечко розваг, де батьки могли отримати корисну інформацію про дитячий відпочинок.

    З нагоди Дня матері на Михайлівській вулиці також облаштували тематичну фотозону.

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