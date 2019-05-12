У Житомирі встановили танцювальний рекорд до Дня матері
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Учасниками рекорду стали 125 матусь та їхні діти
На пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі 125 матусь разом із дітьми встановили всеукраїнський танцювальний рекорд до Дня матері.
Про це повідомляє Житомирська ОДА.
«Напередодні Дня матері у Житомирі встановили всеукраїнський танцювальний рекорд «Танцюю з мамою». Учасниками рекорду стали 125 матусь та їхні діти, які відтворили рухи спеціально створеної танцювальної композиції», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що між учасниками заходу розіграли подарунки від спонсорів, а саме сертифікати на фотосесію, абонемент у спортивний комплекс, салон краси та подарунковий сертифікат у дитячий магазин.
Окрім танцювального дійства, на учасників свята чекало містечко розваг, де батьки могли отримати корисну інформацію про дитячий відпочинок.
З нагоди Дня матері на Михайлівській вулиці також облаштували тематичну фотозону.