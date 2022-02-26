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    У зоні ООС окупант поніс втрати – мінус вертоліт і штурмовик Су-25

    В Україні&nbsp;третю добу триває війна з російськими окупантами. - У зоні ООС окупант поніс втрати – мінус вертоліт і штурмовик Су-25
    В Україні третю добу триває війна з російськими окупантами.
    фото з відкритих джерел

    Ворожу ціль українська армія знищила за допомогою зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України

    Близько опівночі 26 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі. Як повідомляє міноборони, знищено вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

    Додамо, що вночі 26 лютого українські сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.

    «Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!», – прокоментували подію в Генштабі.

    Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

    Теги: окупанти війна вертоліт
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    У зоні ООС окупант поніс втрати – мінус вертоліт і штурмовик Су-25