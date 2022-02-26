Джонсон звернувся до росіян: Я не вірю, що ця війна – від вашого імені (відео)
Прем’єр Великобританії заговорив українською та російською
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон випустив відеоповідомлення, в якому закликав припинити агресію проти України. Про це йдеться у відео на його сторінці у Тwitter.
Джонсон привітався з українцями традиційним у нас «Слава Україні!».
Також він звернувся до росіян російською мовою.
«Я не вірю, що це війна – від вашого імені», – сказав він у зверненні.
To the people of Ukraine: Slava Ukraini.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022
To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.
This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67
Нагадаємо, Джонсон вивісив український прапор над своєю резиденцією у Лондоні.
Також прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку.