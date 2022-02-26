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    Джонсон звернувся до росіян: Я не вірю, що ця війна – від вашого імені (відео)

    Напередодні британський політик вивісив прапор України над резиденцією у Лондоні - Джонсон звернувся до росіян: Я не вірю, що ця війна – від вашого імені (відео)
    Напередодні британський політик вивісив прапор України над резиденцією у Лондоні
    скріншот із відео

    Прем’єр Великобританії заговорив українською та російською

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон випустив відеоповідомлення, в якому закликав припинити агресію проти України. Про це йдеться у відео на його сторінці у Тwitter.

    Джонсон привітався з українцями традиційним у нас «Слава Україні!».

    Також він звернувся до росіян російською мовою.

    «Я не вірю, що це війна – від вашого імені», – сказав він у зверненні.

    Нагадаємо, Джонсон вивісив український прапор над своєю резиденцією у Лондоні.

    Також прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку.

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    Теги: війна прапор Борис Джонсон
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    Джонсон звернувся до росіян: Я не вірю, що ця війна – від вашого імені (відео)