Під Калинівкою збили російський СУ-25

Наші військові збили ще один російський літак під Калинівкою на Вінниччині

Російський літак збили близько опівночі, в ніч з п’ятниці, 25 лютого на суботу, 26 лютого

25 лютого близько 23:50 біля Калинівки Вінницька область українські військові збили російський літак. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Серій Борзов.

Спрацювали українські аси.

«Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!», – написав Борзов.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.