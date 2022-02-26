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    Під Калинівкою збили російський СУ-25

    Наші військові збили ще один російський літак під Калинівкою на Вінниччині - Під Калинівкою збили російський СУ-25
    Наші військові збили ще один російський літак під Калинівкою на Вінниччині
    фото ілюстраційне

    Російський літак збили близько опівночі, в ніч з п’ятниці, 25 лютого на суботу, 26 лютого

    25 лютого близько 23:50 біля Калинівки Вінницька область українські військові збили російський літак. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Серій Борзов.

    Спрацювали українські аси.

    «Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!», – написав Борзов.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: окупанти війна літак військові
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    Під Калинівкою збили російський СУ-25