  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Убивство 3-річного сина Соболєва: в Офісі генпрокурора повідомили нові деталі

    • Розсилка
    Через обстріл авто депутата 1 грудня 2019 року у Києві загинув його 3-річний син - Убивство 3-річного сина Соболєва: в Офісі генпрокурора повідомили нові деталі
    Через обстріл авто депутата 1 грудня 2019 року у Києві загинув його 3-річний син
    Фото: Світлана Моголюк, Главком

    Змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс Генерального прокурора

    Офіс Генпрокурора доручив розслідування вбивства 3-річного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіції України.

    Про це повідомила пресслужба відомства.

    «Крім того, змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс Генерального прокурора», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство Соболєва в центрі Києва.

    Нагадаємо, увечері у неділю 1 грудня у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом сидів бізнесмен та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

    Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини 1 грудня у Києві під час нападу на авто депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

    Як повідомлялося, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність. 

    депутат Офіс Генерального прокурора вбивство розслідування поліція Офіс генпрокурора В’ячеслав Соболєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ