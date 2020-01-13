Убивство 3-річного сина Соболєва: в Офісі генпрокурора повідомили нові деталі



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Через обстріл авто депутата 1 грудня 2019 року у Києві загинув його 3-річний син Фото: Світлана Моголюк, Главком

Змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс Генерального прокурора

Офіс Генпрокурора доручив розслідування вбивства 3-річного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва Головному слідчому управлінню Нацполіції України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Крім того, змінено групу прокурорів та в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс Генерального прокурора», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство Соболєва в центрі Києва.

Нагадаємо, увечері у неділю 1 грудня у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом сидів бізнесмен та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини 1 грудня у Києві під час нападу на авто депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Як повідомлялося, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність.