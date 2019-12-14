Поліція засекретила інформацію про замовників замаху на Соболєва



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Ця інформація є таємницею досудового розслідування і не може бути оприлюднена

Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство колишнього депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва в центрі Києва.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

Видання просило Нацполіцію надати інформацію про те, хто є замовником злочину та чи буде проведено «поліграф» за участю колишнього депутата Верховної Ради Олександра Грановського (БПП) та інших осіб, яких згадав сам Соболєв.

У своїй відповіді на запит Нацполіція послалася на статтю 222 Кримінального процесуального кодексу, зазначивши, що ця інформація є таємницею досудового розслідування і не може бути оприлюднена.

Нагадаємо, увечері у неділю 1 грудня у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом сидів бізнесмен та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини 1 грудня у Києві під час нападу на авто депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Як повідомлялося, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність.