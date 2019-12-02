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    Затримано двох підозрюваних у вбивстві дитини бізнесмена у центрі Києва

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    <span>Біля ресторану &laquo;Маріо&raquo; в Києві обстріляли автомобіль&nbsp;Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв&nbsp;</span> - Затримано двох підозрюваних у вбивстві дитини бізнесмена у центрі Києва
    Біля ресторану «Маріо» в Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв 
    Фото: Світлана Моголюк, Главком

    Поліція затримала двох молодиків

    Столичні правоохоронці затримали двох підозрюваних у замаху на бізнесмена і депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва і вбивстві його дитини. Про це повідомив колишній нардепа Ігор Мосійчук на своєму Телеграм-каналі.

    «Затримано двох підозрюваних у вчорашньому замаху на В’ячеслава Соболєва та вбивства його дитини. Це досить молоді хлопці і вони вже дають покази...», - написав він.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

    Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

    В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

    Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

    Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

    Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

    Національна поліція України Київ кримінал депутат Ігор Мосійчук вбивство Артур Ємельянов
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