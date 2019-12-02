Затримано двох підозрюваних у вбивстві дитини бізнесмена у центрі Києва



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Біля ресторану «Маріо» в Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв Фото: Світлана Моголюк, Главком

Поліція затримала двох молодиків

Столичні правоохоронці затримали двох підозрюваних у замаху на бізнесмена і депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва і вбивстві його дитини. Про це повідомив колишній нардепа Ігор Мосійчук на своєму Телеграм-каналі.

«Затримано двох підозрюваних у вчорашньому замаху на В’ячеслава Соболєва та вбивства його дитини. Це досить молоді хлопці і вони вже дають покази...», - написав він.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.