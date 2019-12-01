Стало відомо чию дитину вбили у центрі Києва



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Депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв

За попередньою інформацією, обстріляна машина належать власнику ресторану «Маріо»

Схоже на те, що обстріляною машиною володіє власник ресторану «Маріо» та депутат Київської облради від БПП В’ячеслав Соболєв. Загибла дитина його син.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

В’ячеслав Соболєв родом з Єнакієво, Донецької області. З 2006 по 2007 р. працював у Раді національної безпеки та оборони України.

У 2010–2011 рр. обіймав посаду заступника голови правління, а пізніше і голови правління НАК Нафтогаз України.

У 2015 став депутатом Київської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка», депутатська фракція «Солідарність». Член комісії з питань бюджету та фінансів.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження.

На місці події працюють слідчі, криміналістична лабораторія та кінологи. За повідомленням, поліція опитує свідків та з’ясовує наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати стрілка.

Нагадаємо, розстріл джипа у центрі Києва. Убито дитину бізнесмена.