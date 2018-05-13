Гола активістка Femen влаштувала акцію у Ватикані

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Під час акції на площі Сан Петро у Ватикані учасниця Femen публічно годувала дитину грудьми

Учасниця руху Femen влаштувала у Ватикані акцію, присвячену Дню матері. Femen вимагали від Папи Римського визнати право усіх жінок у світі годувати дитину грудьми у будь-якому місці та в будь-який час.

Про це повідомляє Femen Ukraine.

Під час акції на площі Сан Петро у Ватикані учасниця руху публічно годувала дитину грудьми.

«Поліцією були затримані журналісти, що знімали протест. Поліція незаконно вилучила відзняті фото та відео у більшості журналістів», — заявили у Femen.

Раніше Папа Римський дозволив годувати грудьми у Сікстинській капелі.

Нагадаємо, в Італії учасниця Femen вистрибнула перед колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі на виборчій дільниці, куди він прийшов проголосувати на парламентських виборах.