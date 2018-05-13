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    Гола активістка Femen влаштувала акцію у Ватикані

    • Сьогодні, 21:38
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    Під час акції на площі Сан Петро у Ватикані учасниця Femen публічно годувала дитину грудьми

    Учасниця руху Femen влаштувала у Ватикані акцію, присвячену Дню матері. Femen вимагали від Папи Римського визнати право усіх жінок у світі годувати дитину грудьми у будь-якому місці та в будь-який час.

    Про це повідомляє Femen Ukraine.

    Під час акції на площі Сан Петро у Ватикані учасниця руху публічно годувала дитину грудьми.

    «Поліцією були затримані журналісти, що знімали протест. Поліція незаконно вилучила відзняті фото та відео у більшості журналістів», — заявили у Femen.

    Раніше Папа Римський дозволив годувати грудьми у Сікстинській капелі.

    Нагадаємо, в Італії учасниця Femen вистрибнула перед колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі на виборчій дільниці, куди він прийшов проголосувати на парламентських виборах.

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