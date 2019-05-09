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    Учасникам акції «Безсмертний полк» перед ходою раздали продуктові пайки (фото)

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    Учасникам акції «Безсмертний полк» перед ходою раздали продуктові пайки (фото)

    Ветеранам роздали чай, печиво та інші продукти

    Ветеранам, які беруть участь у акції «Безсмертний полк» у Києві, роздають пакети з продуктами. У кульках чай, печиво та інші продукти.

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    Учасникам акції «Безсмертний полк» перед ходою раздали продуктові пайки (фото)
    Учасникам акції «Безсмертний полк» перед ходою раздали продуктові пайки (фото)
    Учасникам акції «Безсмертний полк» перед ходою раздали продуктові пайки (фото)

    Як повідомлялось, нардепи з «Опозиціного блоку», позафракційні проросійські парлмаментарі та екс-нардепи від Партії регіонів прийшли на акцію

    Як повідомлялось, на День Перемоги у Києві заплановано одразу чотири масові ходи Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО «Інститут правової політики» Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», що є українським аналогом російської акції «Бессмертный полк». Заявлена кількість учасників у ній – 180 тисяч осіб.

    Втім, перед початком акції «Безсмертний полк» була затримана мати загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олена Бережна. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

    Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими. 

    Нагадаємо,у Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

     Читайте також: В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
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