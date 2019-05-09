Учасникам акції «Безсмертний полк» перед ходою раздали продуктові пайки (фото)



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Ветеранам роздали чай, печиво та інші продукти

Ветеранам, які беруть участь у акції «Безсмертний полк» у Києві, роздають пакети з продуктами. У кульках чай, печиво та інші продукти.

Як повідомлялось, нардепи з «Опозиціного блоку», позафракційні проросійські парлмаментарі та екс-нардепи від Партії регіонів прийшли на акцію.

Як повідомлялось, на День Перемоги у Києві заплановано одразу чотири масові ходи Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО «Інститут правової політики» Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», що є українським аналогом російської акції «Бессмертный полк». Заявлена кількість учасників у ній – 180 тисяч осіб.

Втім, перед початком акції «Безсмертний полк» була затримана мати загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олена Бережна. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими.

Нагадаємо,у Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.