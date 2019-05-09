Перед початком акції «Безсмертний полк» затримали Олену Бережну



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Олена Бережна -матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної

Жінку затримали за заборонену символіку

Перед початком акції «Безсмертний полк» у центрі Києва була затримана мати загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олена Бережна. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки.

Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими.

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.