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    Перед початком акції «Безсмертний полк» затримали Олену Бережну

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    <span>Олена Бережна -матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної</span> - Перед початком акції «Безсмертний полк» затримали Олену Бережну
    Олена Бережна -матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної

    Жінку затримали за заборонену символіку

    Перед початком акції «Безсмертний полк» у центрі Києва була затримана мати загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олена Бережна. Про це повідомляє «РБК-Україна».

    Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки.

    Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

    Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими.

    Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

    У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

     Читайте також: В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

     

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