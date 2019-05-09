В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні



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Напередодні українці відзначали День пам'яті і примирення

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9 травня Україна відзначає Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який прийшов на зміну «Дня перемогинад фашизмом у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, який святкують у Росії і деяких інших пострадянських держав.

«День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні« встановлено державне свято в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України проекту закону № 2539 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років».

Серед основних форм увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років визначені, зокрема:

встановлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса,

покладання вінків, квітів до пам'ятників і меморіалів, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років;

недопущення фальсифікації історії Другої світової війни 1939-1945 років у наукових дослідженнях, навчально-методичній літературі, підручниках, засобах масової інформації, публічних виступах представників державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб;

упорядкування, збереження та спорудження пам'ятників та пам'ятних знаків в пам'ять учасників і жертв Другої світової війни 1939-1945 років, створення музеїв, меморіальних комплексів, присвячених Другій світовій війні 1939-1945 років.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення, є квітка червоного маку — загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. Гаслом обох пам'ятних днів є «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.