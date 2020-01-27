Українські розвідники захопили в полон бойовика «ДНР»



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Українські розвідники захопили в полон бойовика угруповання «ДНР»

Затриманий розповів, що він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка хотіла викрити позиції, спостережні пости та вогневі точки Об’єднаних сил

Українські розвідники захопили в полон бойовика угруповання «ДНР», повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації. У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої «ДНР», що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ», – заявили в ООС.

Згідно з повідомленням, затриманий розповів, що він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка хотіла викрити позиції, спостережні пости та вогневі точки Об’єднаних сил.

«Під час висування зі своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції. Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який отримав чисельні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю», – розповіли в ООС.

Бойовики «ДНР» не коментували інформацію.

Нагадаємо, у Києві бойовик незаконного збройного формування «Оплот» стріляв у поліцейських, внаслідок чого отримав поранення офіцер поліції.