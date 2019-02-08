Учасники бойових дій зробили заяву з приводу президентської кампанії



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Як ситуація перетворюється на фарс та політичний маскарад

8 лютого в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Заява учасників бойових дій з приводу президентської кампанії».

Запрошені гості: Гергерт Андрій «Червень» - командир 8 го батальйону Української Добровольчої Армії; Копичин Андрій «Марадона» - доброволець; Ільницький Михайло – військовий капелан; Ононко Олександр – доброволець батальйону Айдар; Груднина Микола – доброволець, Народний Герой України.

Під час прес-конференції буде озвучена заява учасників бойових дій з приводу президентської кампанії, говоритиметься про перетворення ситуації на фарс та політичний маскарад, зведення до абсурду всього інституту президентства.